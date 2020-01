Congratulazioni al nostro Samuele Caputo, portiere della formazione Under 17 di mister Papini, convocato dalla FIGC in occasione dello “stage per portieri”. Il tecnico federale Nicola Pavarini ha convocato il nostro estremo difensore per un doppio allenamento che si terrà a Coverciano mercoledì 5 febbraio. Motivo di soddisfazione anche per il preparatore dei portieri degli Under 17 Fausto Ballarani.