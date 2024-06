UNDER 12 AL TORNEO ARRETIUM CUP

Il torneo Arretium Cup è uno dei più importanti per quanto riguarda la categoria 2012 (36 squadre partecipanti tra cui Sassuolo, Sporting Lisbona, Pescara, Empoli, Spezia, Torino, Pisa, Roma, Venezia, Arezzo, Udinese, Frosinone). Le squadre dilettanti partecipano con l’under 13.

Il Perugia è stato inserito nel Girone C con Scandicci, Spezia, Maribor, Aurora Calcio Jesi e Sangiovannese. I biancorossi riescono a passare il girone vincendo 6-1 contro Aurora Calcio Jesi U13, 1-0 contro Scandicci U13, 1-1 contro Spezia, 1-0 contro Sangiovannese U13, 3-0 contro il Maribor. Così i biancorossi passano il girone a quota 13.

Nella seconda fase il Perugia è stato inserito in un girone con Pisa e Venezia. Vittoria contro il Venezia 1-0, sconfitta contro il Pisa chiudendo secondo nel girone. Pertanto viene spostato nell’altra parte del tabellone per giocarsi un piazzamento contro Achillea U13 (vittoria 1-0) e Pro Soccer U13 (1-1) chiudendo così il torneo in nona posizione.

La finale è stata giocata tra Pisa e Donatello U13 con la vittoria di quest’ultimi.

Per i colori biancorossi la gioia di un trofeo personale, Bussolini ha vinto il premio come miglior portiere del torneo.