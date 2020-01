Juve Stabia-Perugia, i precedenti

La breve tradizione dei precedenti con la Juve Stabia in terra campana inizia con due vittorie a favore dei padroni di casa: 2-1 nella stagione 1993/94 e 2-0 nel 2005/06. Nel campionato 2006/07 di Serie C arriva il pareggio per 1-1 grazie alla rete di Raffaele Rubino per i Grifoni e a Luigi Castaldo per le vespe. Gli ultimi due incontri hanno visto gli umbri tornare a casa con sei punti: 0-1 nella stagione 2007/08 con una rete di Sergio Ercolano all’ottantaseiesimo minuto e 1-3 nella stagione 2008/09 grazie a Mazzeo, Cutolo e Del Cuore.