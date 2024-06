TORNEO CIANCALEONI | UNDER 12 SCONFITTA IN FINALE DALLA JUVENTUS

E’ la Juventus ad aggiudicarsi il “Torneo Pietro Ciancaleoni”, manifestazione riservata alla categoria Under 12, che si è svolto in questo fine settimana a Corvia (Foligno).

In finale i giovani bianconeri hanno avuto la meglio sul Perugia per 4-1 (reti di Dwomo, Mazza, Ayello, Modica e per i biancorossi Di Meco). Perugia che nel girone di competenza aveva battuto per 4-0 la Ternana e 2-0 la Polisportiva Ternana. Tra le fila dei bianconeri anche il figlio “d’arte”, Davide Marchisio.

Terzo posto per la Fulginium padrona di casa che ha battuto per 3-1 la Polisportiva Ternana mentre al quinto posto si sono classificati i rossoverdi che hanno superato in una gara ricca di emozioni il Bastia per 3-2. Al torneo ha presenziato anche il dirigente della Juventus Federico Cherubini.

Per il Perugia la soddisfazione del titolo di capocannoniere che è andato a Nicolò Taschini con 3 gol. Il miglior portiere invece è stato Alessandro Bompadre della Fulginium mentre il trofeo per il miglior giocatore del torneo è stato assegnato a Francesco Castrignanò della Juventus.

Soddisfazione tra gli organizzatori per questo torneo che ha regalato belle emozioni e ottimi spunti tecnici.