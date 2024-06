TORNEO “FRUSTALUPI” | VITTORIA DELLA NOSTRA UNDER 14

L’Under 14 biancorossa guidata da Marco Campese e Nicola Castellani trionfa al Torneo “Frastalupi” dopo oltre un mese di gare che hanno coinvolto quasi 70 squadre divise in diverse categorie e che si è disputato a Orvieto, dedicato alla memoria dell’ex Mario Frustalupi, dirigente e calciatore italiano nativo proprio della città.

Il Perugia, dopo aver superato il proprio girone di qualificazione, è approdato in semifinale dove ha avuto la meglio sul Chiusi. In finale netta affermazione per 4-1 ai danni del Terni Fc portandosi così a casa il trofeo della propria categoria.

Ma non è finita perché i biancorossi hanno monopolizzato anche i premi individuali. Riccardo Organai premiato come miglior portiere, Michele Tromboni come capocannoniere e Giosuè Citernesi premiato come miglior giocatore del torneo.