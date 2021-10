UNDER 17 A E B| LAZIO-PERUGIA 2-0

Roma, domenica 17 ottobre ore 15 – campo “Green Club” centro sportivo Prato Lauro – 6^ giornata Campionato Under 17 Serie A e B Girone C

LAZIO: Renzetti (40’ st Polidori), Cannatelli (33’ st Casonato), Milani, Nazzaro, Zazza (33’ st Granelli), Petta (40’ st Iobbi), Di Tommaso, Di Porto, Brasili (40’ st Rizzo), Di Nunzio (13’ st Bigotti), Di Biagio (13’ st Reddavide). A disp.: Giranelli, Zanchetta, Giubrone. All.: Salvatore D’Urso

PERUGIA: Bulgarelli, Mottola (24’ st Ronconi), Albertario (45’ st Bietta), Ascani, Di Rienzo, Giunti, Martinetti (1’ st Piccioli), Dalla Valle, Becucci (1’ st Leone), Peroni (1’ st Pieroni (37’ st Polizzi)), Virgillito (24’ st Plini). A disp.: All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: sig. Giudice di Frosinone (Macripò di Siena – Brizi di Aprilia)

RETI: 7’ pt Milani, 41’ pt Brasili

NOTE: ammoniti Martinetti, Milani, Ascani e Reddavide

Roma – La Lazio passa nel primo tempo e un buon Perugia va ko. Approccio alla gara ottimo per il Grifo che con Becucci crea una ghiotta occasione da gol dopo appena un giro di lancette. Paga qualche svista dietro il Perugia, imperdonabili contro una Lazio ricca di individualità importanti che non perdona con Milani e Brasili. Nella ripresa alzano il ritmo i biancorossi, che disputano comunque una buona prova sul piano del gioco. Il risultato non sorride a mister Anelli e i suoi ragazzi che comunque mettono in campo una prova di carattere contro una squadra ben organizzata. Prossimo appuntamento Domenica 31 all’antistadio contro la Reggina.