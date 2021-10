UNDER 16 A E B | SPAL-PERUGIA 2-1

Ferrara, domenica 17 ottobre ore 15 – Centro sportivo “L. Farinelli”, Lagosanto (Fe) – 3^ giornata Campionato Under 16 A e B Girone C

S.P.A.L.: Romagnoli, Mayele, Cicero, Moratti (31’ st Andreoli), Nistor, Bonadiman, Antonciuc, Carbone, Badalì (31’ st Del Puente), Tassinari (11’ st Rama), Rao (19’ Satalino). A disp.: Costantini, Osti, Orlandi, Etuss. All.: Marco Sansovini

PERUGIA: Belia, Fucci (8’ st Costanzi), Petterini (8’ st Bertini), Patrignani, Ambrogi (39’ st Giometti), Bussotti, Ciattaglia (2’ st Befaro), Carbonini, Torri, Caprari, Giometti (8’ st La Sorsa). A disp.: Stacchiotti, Marinelli, Saveri. All.: Matteo Possanzini.

ARBITRO: Sig. Stabile di Padova (Salviato di Castelfranco Veneto – Zoccarato di Padova)

RETI: 20’ pt Badalì, 2’ st Antonciuc, 34’ st Befaro

NOTE: ammonito Torri

FERRARA – Sconfitta di misura per il Perugia di mister Possanzini contro i pari età della Spal che comunque rispetta l’andamento della gara, con il grifo che gioca bene i primi scampoli di gara ma che subisce per gran parte del primo tempo gli avversari che passano al 20’ con Badalì. Migliora la qualità dei biancorossi nel finale di prima frazione e la partita risulta più equilibrata. Manca anche un pizzico di fortuna nella ripresa e il gol che arriva solo nel finale quando i locali erano già avanti di due reti. Prossimo appuntamento in casa domenica 23 contro il Bologna.