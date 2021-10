UNDER 16 | PERUGIA-PARMA 0-1

PERUGIA: Belia; Fucci (32’ st Marocchi), Cottini, Patrignani, Costanzi (18’ st Petterini); Carbonini, Ambrogi (39’ st Bertini), Ciattaglia (32’ st Giorgetti); Befaro (32’ st Cesaretti), La Sorsa, Saveri (18’ st Giommetti). A disp.: Verdini, Bussotti, Marinelli. All.: Matteo Possanzini.

PARMA: Cabrini; Calzetti, Nicolosi (23’ st Legati), Cabassa (13’ st Baciocchi), Andreotti (23’ st De Simone); Ozzano (13’ st Plicco) Petrolini; Mena Martinez (39’ st Erasmus), Cardinali, Elia (23’ st Redellegandine); Sartori (13’ st Frimpong). A disp.: Testoni, Cozzolino. All.: Alberto Imbaglione.

ARBITRO: Nicolò Dorillo di Torino (Antonelli – Passagrilli)

RETI: 21’ pt (rig.) Elia

NOTE: ammoniti Carbonini, Cottini, Cabassa, Plicco e Patrignani

PERUGIA – Passa di rigore il Parma al quale basta il tiro dagli undici metri di Elia nella prima frazione per aggiudicarsi il bottino pieno. Rammarico per il Perugia di mister Possanzini che nella ripresa sale di ritmo e impensierisce non poco la retroguardia ospite con La Sorsa, il cui tiro a botta sicura viene respinto in extremis da un difensore. Dopo una settimana di stop, si tornerà in campo domenica 17 a Ferrara contro la S.P.A.L.