UNDER 17 | TERNANA-PERUGIA 2-3

TERNANA: Veliaj, Peschiaroli, Iacono (12’ st Purgatori), Terranova (16’ st Montecolle), Feltri, Picchiantano (50’ st Bonifazi), Camara, Lufuankenda, Monesi, Belloisi (16’ st Cruciani), Manni. A disp.: Antonini, Plutino, Mengoni. All.: Mirko Pagliarini.

PERUGIA: Bulgarelli, Mottola Imbemba (22’ st Albertario), Ascani, Gennaioli (36’ st Serfilippi), Di Rienzo, Leone (22’ st Dalla Valle), Giunti, Virgillito (36’ st Becucci), Piccioli (16’ st Peroni), Sulejmani, Ronconi. A disp.: Stacchiotti, Viti, Martinetti, Ravanelli. All.: Simone Papini.

ARBITRO: Luigi Pica di Roma 1 (Chiavaroli – Capicci)

RETI: 10’ pt Ascani, 46’ pt e 6’ st Belloisi, 29’ st Sulejmani, 42’ st Ronconi

NOTE: ammoniti Camara, Belloisi, Ravanelli, Picchiantano , Peschiaroli, Virgillito e Dalla Valle. Espulso al 40’ st l’allenatore della Ternana

TERNI – Vittoria esterna nel derby per gli uomini di mister Papini che passano in vantaggio dopo pochi minuti con Ascani su uno schema da calcio da fermo ottimamente riuscito. Nel finale di primo tempo arriva il pari con un gran tiro di Belloisi che nella ripresa ribalta il risultato con la dopietta personale. Vincente però è la girandola di cambi che dà nuova linfa al Perugia che trova con Sulejmani e Ronconi le ripartenze vincenti per l’ennesimo ribaltone del match. Tre punti fondamentali per il Perugia che nel prossimo turno ospiteranno i pari età del Lecce.