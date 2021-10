UNDER 15 SERIE A E B | SPAL-PERUGIA 2-2

S.P.A.L.: Stagni, Margiotta, Tursi, Pegoraro, Bedeschi, Ascanelli (20’ st Nejmaoui), Kola, Rizzotto, Ogaristi, Boschetti (10’ st Sammaritani), Torre. A disp.: Morini, Bassi, Girelli, Grandi, Gamberini, Tarolli. All.: Jonatan Binotto.

PERUGIA: Romagnoli, Cresci, Mori, Mannarini, Barboni, Bolognesi (23’ st Liberti), Barberini, Rondolini, Monaco, Montagna (32’ st Gnazale), Bevilacqua (16’ st Giordani). A disp.: Verdini, Massari, Hajri, De Santis, Passquieti, Duro. All.: Emanuele Tedoldi.

ARBITRO: sig. Mantelli di Bologna (Roncari e Zanon di Vicenza)

RETI: 2’ pt Bevilacqua, 32’ pt Ogaristi, 7’ st Monaco (rig.), 22’ st Torre

NOTE: espulsi Mannarini al 17’ st e Ogaristi al 30’ st

FERRARA – Un grifo sprecone torna da Ferrara con l’amaro tra i denti nonostante il buon punto ottenuto in casa della Spal. Partono subito forte gli uomini di Tedoldi che passano avanti dopo appena due giri di lancette con Bevilacqua. Buon gioco espresso dal grifo che non riesce però a raddoppiare; ne approfitta l’undici di casa che nel finale di tempo trova il pari complice una disattenzione difensiva dei biancorossi. Stesso canovaccio nella ripresa con il Perugia che torna avanti con il rigore di Monaco ma non riesce a chiudere il match nonostante la mole di gioco creata. A metà del secondo tempo rimane in dieci il Perugia per l’espulsione di Mannarini e i padroni di casa trovano l’entusiasmo per realizzare il gol del pari. Nel finale si gioca il fallo da ultimo uomo Ogaristi che rimette il match in parità di uomini, manca però ai grifoni lo spunto per riportare a casa i tre punti. Prossimo appuntamento domenica 24 in casa contro il Bologna.