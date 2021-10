UNDER 16 A E B | PERUGIA-BOLOGNA 1-2

PERUGIA: Stacchiotti, Costanzi (Marocchi), Fucci (La Sorsa), Patrignani, Ambrogi, Bussotti, Befaro (Ciattaglia), Carbonini, Torri, Caprari (Marinelli), Giommetti (Tofani). A disp.: Verdini, Balducci, Giorgetti, Petterini. All.: Matteo Possanzini

BOLOGNA: Verardi, Barbaro, Nesi, Gian (1’ st Ferrari), Zilio, Soldà, Lai (Tourè), Gattor, Ravaglioli, De Stefano (Tordiglione), Piscopo (Oliviero). A disp.: Sclano, D’Ascenzio, Visani, Ferrari, Camiciottoli, Mahrani. All.: Matteo Scaglioni

ARBITRO: Sig. Matteo Dini di Città di Castello (Colopi – Calzone)

RETI: Gattor, Carbonini, Oliviero

NOTE: giornata molto ventosa

PERUGIA – Sembrava poter arrivare il primo punto del campionato per i biancorossi di mister Possanzini che nel pomeriggio segnato dal forte vento all’antistadio Renato Curi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo venendo beffati però nel finale dal Bologna. Un primo tempo equilibrato che ha visto l’undici ospite esprimere un buon gioco senza però impensierire particolarmente il Perugia. Al 14’ del primo tempo la deviazione sfortunata di Stacchiotti favorisce Gattor per il vantaggio bolognese. Prima dell’intervallo Torri prova l’eurogol dalla notevole distanza ma la sua bordata si ferma sull’incrocio dei pali. Nel secondo tempo è ancora il Perugia a farsi pericoloso dapprima con una mischia a portiere battuto che viene sventata dall’intervento in extremis di un difensore rossoblu e poi con il pareggio di Carbonini bravo a insaccare all’angolino basso. Quando però il Perugia sembra poter mettere in ghiaccio il risultato arriva la doccia fredda con Oliviero che non fallisce il tap-in del gol vittoria. Prossimo impegno domenica 31 in casa del Sassuolo.