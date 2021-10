UNDER 14 | RESOCONTO 1^ GIORNATA

Perugia, 25 ottobre 2021. Fine settimana di successi per le due squadre di Under 14 impegnati nel Campionato Regionale girone A e B.

Inizia con un pareggio per 1-1 il campionato dei Giovanissimi 2008 impegnati nel campionato Under 14 regionale girone B. I ragazzi di mister Sabatini sabato pomeriggio hanno affrontato in trasferta il Gualdo Casacastalda conquistando il primo punto della stagione, goal di Canini.

Vittoria in casa per la formazione di mister Lucarelli nel girone A del Campionato Under 14 regionale. I ragazzi della categoria 2009 hanno incontrato domenica mattina all’Antistadio R. Curi di Perugia l’ Olimpia Collepepe Pantalla, imponendosi su gli avversari per 4 a 0 con i goal di Godino, Tavarnesi, Mambrini e Menchetti.