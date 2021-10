UNDER 15 A E B | PERUGIA-BOLOGNA 4-1

PERUGIA: Romagnoli, Cresci (22’ st Hajri), Mori, Liberti (22’ st De Santis), Barboni, Bolognesi (10’ st Passaquieti), Duro (16’ st Bevilacqua), Rondolini, Monaco, Montagna, Barberini. A disp.: Migliorati, Massari, Radicchi, Romani, Giordani. All.: Tedoldi.

BOLOGNA: Celenza, Minelli (25’ st Boni), Medi (17’ st Vassallo), Di Costanzo, Bettarini (1’ st Toni), Gori, Sermenghi, De Luca, Castaldo, Negri (30’ st Romagnoli), Colasanto (17’ st Luordo). A disp.: Cacciamani, Carrieri, Stendardi, Mioli. All. Solivellas

ARBITRO: sig. Alessandro Donati Guerrieri di Foligno (Ben Boubaker – Santarelli)

RETI: 17’ pt Castaldo, 26’, 27’ pt e 38’ st Monaco, 34’ st Bevilacqua

NOTE: ammonito Monaco

PERUGIA – Finalmente arrivano i tre punti per la squadra di mister Emanuele Tedoldi che finora non era quasi mai riuscita a raccogliere quanto di buono seminato con il gioco. Quattro reti rifilate ai pari età del Bologna rappresentano così una vittoria prestigiosa ma tutt’altro che sofferta. D’altronde a passare in vantaggio nel primo tempo sono proprio gli ospiti al 19’ con Castaldo che raccoglie lo scarico di Colasanto e beffa Romagnoli. Pochi minuti dopo, però, sale in cattedra Monaco che in cento secondi realizza una doppietta personale e ribaltando così il risultato. Nella ripresa il Bologna fallisce un calcio di rigore e nel finale il Perugia prima tiene botta all’offensiva felsinea e poi archivia la pratica con la rete del neoentrato Bevilacqua e con la tripletta personale di Salvatore Monaco per il 4-1 finale. Prossimo impegno esterno per il Perugia che affronterà domenica 31 i neroverdi del Sassuolo.