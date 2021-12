UNDER 16, 8^ GIORNATA | EMPOLI-PERUGIA 3-1

EMPOLI: Vertua, Forciniti, Tosto, Criscuolo, De Luca, Capacci, Massarelli, Barsotti (17’ st Pignataro), Pallini (17’ st Rosetti), Tatti, Coppola (7’ st Lamberta). A disp.: Poggiolini, Rolla, Martinelli, Malusci. All. Birindelli.

PERUGIA: Belia, Bussotti (19’ st Bertini), Costanzi (1’ st Fucci), Patrignani, Ambrogi (35’ st Tofani), Ciattaglia, Caprari, Carbonini, Torri (19’ st La SoRsa), Giommetti (21’ st Giorgetti), Befaro (19’ st Marinelli). A disp.: Stacchiotti, Petterini, Massei. All.: Possanzini

ARBITRO: Sig. Massimiliano Ippolito di Pisa (Spanu – Freschi)

RETI: 19’ pt Massarelli, 38’ pt Bussotti (ag), 22’ st Ambrogi (rig.), 30’ st Tatti (rig.)

NOTE: ammoniti Capacci, Criscuolo, Massarelli, pignataro e Giorgetti

EMPOLI – Qualche rimpianto per il Perugia di mister Possanzini che a Empoli se la gioca alla pari con i padroni di casa ma spreca qualche occasione di troppo e concede tre reti dal retrogusto autolesionista. Nel primo tempo due buone occasioni per i biancorossi con Torri e Ciattaglia che non riescono però a trasformare le nitide opportunità. Passa allora l’Empoli che mette la freccia grazie a una disattenzione difensiva. Trova anche il raddoppio l’Empoli a causa di una sfortunata autorete, ma il Grifo trova la forza per riaprire la gara e giocarsi il forcing finale. A pochi minuti dal termine però arriva la doccia fredda con l’errore in uscita che consente all’Empoli di recuperare palla e ottenere ll rigore del 3-1 che vale i tre punti. Prossimo appuntamento nel derby umbro tra Perugia e Ternana il 12 dicembre.