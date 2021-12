UNDER 15, 8^ GIORNATA | EMPOLI-PERUGIA 4-2

EMPOLI:Versari, Egan (21’ st Berizzi), Lemmetti (34’ st Micheli), Tavernini, Rugani, Huqi, Bertellotti, Olivieri (34’ st Guarducci), Ceccherini (11’ st Menchetti), Orlandi (21’ st Citrano), Voroneanu (34’ st Fanucchi). A disp.: Giuliani. All.: Andrea Filippeschi

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (17’ st Mori), Cresci, Liberti (23’ st Mazzeo), Barboni, Bolognesi (1’ st Duro), Barberini, Rondolini, Monaco, Montagna (17’ st Mannarini), Bevilacqua (1’ st Giordani). A disp.: Verdini, Radicchi, Romani, De Santis. All.: Emanuele Tedoldi.

ARBITRO: sig. Alessio Boschi di Pontedera (Paja – Bandini)

RETI: 2’ pt e 36’ st Bertellotti, 6’ pt Orlandi (rig.), 22’, 40’ st Monaco, 24’ pt Ceccherini

NOTE: ammoniti Lemmetti e Rondolini

EMPOLI – Paga caro il black-out iniziale il Perugia di mister Tedoldi che regala un tempo ai pari età dell’Empoli prima di disputare una buona ripresa che basta a lasciare l’amaro in bocca ai biancorossi. Non entra in partita il Perugia che subisce l’uno-due tremendo di Bertellotti e Orlandi (su rigore) che porta avanti l’Empoli di un doppio vantaggio già nei primi 5 minuti di gara. Bravo Romagnoli a tenere in gara i suoi che vanno vicini al gol con Monaco, autore della doppietta che tiene a galla il grifo. La ripresa è entusiasmante e combattuta ma il vantaggio è troppo profondo per essere ricucito e i padroni di casa possono controllare e gioire per i tre punti conquistati. Prossimo appuntamento delicatissimo il 19 dicembre pv nell’ultima di andata, derbyssimo umbro tra Perugia e Ternana.

Da annotare la visita di mister Alvini (nella foto) che, nel giorno libero, ha voluto salutare i tecnici Under 15 e Under 16 impegnati lì a Monteboro.