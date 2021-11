UNDER 16, 6^ GIORNATA | PERUGIA-FIORENTINA 1-6

Perugia, domenica 14 novembre 2021 – ore 16:15 – antistadio “R.Curi” – 6^ giornata Campionato Under 16 Serie A e B Girone C

PERUGIA: Belia, Marocchi (20′ st Tofani), Fucci (1′ st Bussotti), Patrignani, Cottini, Ciattaglia (25′ st Balducci), Marinelli (20′ st Bertini), Carbonini, Caprari, Giommetti (25′ st Giorgetti), Befaro. A disp.: Stacchiotti, Costanzi, Petterini, Saveri. All.: Matteo Possanzini.

FIORENTINA: Martinelli, Lucchesi (5′ st Fortini), D’Amato (5′ st Renda), Deli (26′ st Martini), Sadotti, Cuomo (26′ st Conti), Puzzoli (5′ st Gianneschi), Fiorini, Pellicanò (26′ st Galassi), Rubino, Braschi (20′ st Vascotto). A disp: Leonardelli, Rossi. All.: Capparella.

ARBITRO: Sig. Giulia Cannizzaro di Foligno (Della Botte – Milasi)

RETI: Pellicanò (3), Fiorini, Deli, Rubino, Befaro (P)

PERUGIA – Partita complicatissima per i biancorossi che all’antistadio ospitano la Fiorentina. Inizio shock per gli uomini di mister Possanzini che vanno sotto di due reti dopo appena 9 minuti. Accusa il colpo il Perugia che all’intervallo è sotto addirittura 0-5. La reazione d’orgoglio avviene dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa con il gol di Befaro ma non basta ad addolcire il passivo.

Prossimo impegno ancora tra le mura amiche dell’antistadio contro l’Ascoli.