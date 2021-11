UNDER 15, 6^ GIORNATA | PERUGIA-FIORENTINA 1-4

PERUGIA: Romagnoli, Cresci, Mori (30′ st Massari), Mannarini (30′ st Liberti), Barboni (30′ st Radicchi), Bolognesi (9′ st Gnazale), Barberini (33′ st De Santis), Rondolini, Monaco, Montagna (30′ st Passaquieti), Duro (9′ st Giordani). A disp,:Migliorati, Hairi, All.: Emanuele Tedoldi.

FIORENTINA: Vannucchi, Santarelli (17′ st Arcadipane), Masoni, Bonanno (33′ st Italiano), Biagioni, Turnone, Atzeni (17′ st Calitano), Pisani, Maiorana, Evangelisti, Angiolini (33* st Fiorini). A disp.: Dolfi, Torma, Batignani, Cassisa, Di Pierdomenico:

ARBITRO: Emanuele Liberti di Perugia (Pastorelli – Rodicchi)

RETI: 9′ pt Barberini, 16′ pt, 27′ st Maiorana, 25′ pt autorete Perugia, 22′ st Bonanno.

NOTE: ammoniti Rondolini, Barboni, Barberini e Maiorana

PERUGIA – Risultato severo per il Perugia di mister Tedoldi che regge per due terzi di gara con una prova di carattere prima di cedere il passo alla capolista Fiorentina. A passare in vantaggio è proprio il Grifo con il bel gol di Barberini dopo 9 giri d’orologio. Passano pochi minuti e Monaco ha sul destro il pallone dello 0-2 ma il palo nega il doppio vantaggio ai biancorossi, Per la nota legge del calcio è la Fiorentina a profittare dell’occasione sbagliata dall’undici di casa e in 10 minuti ribalta il match prima con un’imbeccata di Evangelisti per Maiorana che non fallisce il tap-in e poi con una sfortunata deviazione in mischia che si traduce nell’autorete del sorpasso, Accusa il colpo il Perugia che prova a reagire ma nella seconda frazione qualche disattenzione di troppo consente ai viola di allungare per l’1-4 definitivo.

Prossimo impegno previsto per domenica 21 novembre py ancora in casa, contro l’Ascoli.