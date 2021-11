UNDER 17, 9^ GIORNATA | PERUGIA-BENEVENTO 0-0

PERUGIA: Bulgarelli, Viti (15′ st Albertario (25′ st Piccioli)), Dalla Valle, Giunti, Di Rienzo, Gennaioli, Virgillito (39′ st Peroni), Mottola, Suleimani, Polizzi (15′ st Leone), Ronconi (39′ st Plini). A disp: Seghetti, Martinetti, Sertilippi, Becucci. All.: Simone Papini.

BENEVENTO: Esposito, De Martino, De Gennaro, Avolio, Galletti (45′ pt Panzarino), Marrone, Brugognone (45′ st Zarrillo), Pengue (21′ pt Ballirano), Vitale (45′ pt Signorelli), Carriola (30′ st Di Serio), Francescotti, A disp.: Nunziante, Volpe. All.: Dario Rocco

ARBITRO: Sig. Marco Di Loreto di Terni (Graziani – Mariani)

NOTE: ammoniti Dalla Valle, Carriola, Peroni, Leone, Marrone e Rocco (all.)

PERUGIA – Non riesce a concretizzare il Perugia di mister Papini che ospita il Benevento che respira aria di alta classifica. Nessun timore reverenziale per l’undici biancorosso che sin dai primi minuti prova a imporre il suo ritmo e il suo gioco andando vicino al vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Polizzi su cross di Dalla Valle. Stesso canovaccio nella ripresa con il Perugia che non riesce a pungere e che quindi deve accontentarsi di un punto che sta forse stretto alla squadra di casa, ottimo segnale comunque per il proseguo del campionato.

Turno di riposo previsto nel prossimo week-end, il Perugia tornerà in campo il 5 dicembre in casa dell’Ascoli.