UNDER 16, 15^ GIORNATA | FIORENTINA-PERUGIA 4-1

FIORENTINA: Vannucchi, Giusti (38′ st Bertolini), Rossi (30′ st Renda), Deli, Sadotti, Lucchesi, Puzzoli, Fiorini, Pellicanò (20′ st Martini), Rubino (20′ st D’Amato), Fortini (38′ st Lamola). A disp.: Leonardelli, Vascotto, Ciraudo,Trapani. All.: Marco Capparella

PERUGIA: Romagnoli, Marocchi (10′ st Befaro), Fucci (10′ st Bussotti), Patrignani (16′ pt Costanzi), Cottini, Ambrogi, Ciattaglia (31′ st Bertini), Carbonini (31′ st Balducci), Giommetti, La Sorsa, Marinelli. A disp.: Saveri, Tofani. All.: Matteo Possanzini

ARBITRO: Yuri Gallorini di Arezzo (Cherubini – Gialli)

RETI: 27′ pt e 10′ st Pellicanò, 32′ pt Puzzoli, 40′ pt Deli, 42′ pt Costanzi (P)

SCANDICCI – Esce sconfitta 4-1 dal “Bartolozzi” di Scandicci la formazione Under 16 di mister Possanzini che gioca bene ma, complice qualche sbavatura di troppo, concede molto all’undici viola che di regali non avrebbe proprio bisogno. La Fiorentina mette in luce le importanti individualità e già nella prima frazione va più volte al tiro con il portiere Romagnoli bravo a sventare la minaccia. Dopo una prima mezz’ora in perfetta parità il Perugia lascia qualche spazio di troppo e i viola realizzano ben tre reti in 10 minuti. Prima dello scadere del primo tempo arriva sugli sviluppi di un corner la zampata vincente di Costanzi che consente al Grifo di chiudere 3-1 dopo i primi 40′.

Nella ripresa la Viola controlla e complice un errore di disimpegno del Grifo realizza il 4-1. Sconfitta con un avversario di grande valore anche se resta qualche rimpianto per le imprecisioni che hanno portato ai gol.

Si ferma il campionato per la sosta nazionali, prossimo impegno in programma domenica 3 aprile in casa dell’Ascoli.

(foto tratta dal sito firenzeviolasupersportlive.it)