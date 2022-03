UNDER 15, 15^ GIORNATA | FIORENTINA-PERUGIA 4-0

FIORENTINA: Dolfi, Sturli, Masoni, Ciacci, Pucci, Turnone, Atzeni, Pisani (33′ st Fiorini), Maiorana, Evangelista (31′ st Cassisa), Arcadipane (18′ st Milucci). A disp.: Neri, Ceccarini, Batignani, Califano, Di Pierdomenico, Santarelli. All.: Nicola Magera.

PERUGIA: Verdini, Cresci, Massari (30′ st Mori), Mannarini (1′ st Romani), Barboni, Calzoni (11′ st Testerini), Duro (24′ st Passaquieti), Rondolini, Giordani (24′ st De Santis), Barberini, Mazzeo (24′ st Gnazale). A disp.: Vinti Naticchi, Liberti. All.: Emanuele Tedoldi

ARBITRO: Giuseppe Merlino di Pontedera (Mariottini – Meocci)

RETI: 6′ pt, 17′ st (rig.) e 26′ st Evangelista, 23′ pt Maiorana.

SCANDICCI – Non tutto da buttare quanto visto nella difficile trasferta di Scandicci contro la Fiorentina per i grifoncelli U15 di mister Tedoldi che cadono però sotto un passivo pesante di 4-0. Un primo tempo giocato con coraggio dal Perugia che paga però due sbavature che consentono a Evangelista, prima, e Maiorana, poi, di archiviare il discorso già nella prima frazione.

Nella ripresa ci prova il Grifo che è costretto però a concedere qualche spazio in più alla Viola che non perdona e arrotonda il parziale con altre due reti di Evangelista che realizza così la tripletta personale. Il Perugia avrebbe potuto concretizzare soprattutto con una punizione insidiosa di capitan Rondolini e sulle discese di Mazzeo atterrato in area una volta per tempo ma per il direttore di gara non c’è stato contatto.

Si ferma il campionato per la sosta nazionali, prossimo impegno in programma domenica 3 aprile in casa dell’Ascoli.