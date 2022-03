SERIE C, 20^ GIORNATA | PERUGIA-INDEPENDIENTE IVREA 2-1

PERUGIA: Cerasa, Bortolato, Orsi, Mascia, Serluca, Gwiazdowska (18′ st Paolini), Di Fiore (36′ st Ciferri), Lamenzo (44′ st Annibaldi), Piselli, Chiasso, Franciosa. A disp.: Antonelli, Bonadies, Gigliarelli, Liucci, Marino, Bovini. All. Peverini

INDEPENDIENTE IVREA: Mognol, Faudella (20′ st Angela), Sterrantino, Trabucco, Giachetto, Ambrosi, Gonnet, Dreon M., Gennari, Montecucco, De Margherita (3′ st Dreob G.). A disp.: Salvati, Noascone, Gulino, Ottolenghi, Scicli, Baudin. All. Pairotto

RETI: 4′ pt Lamenzo (P), 21′ pt Montecucco (I), 47′ st Chiasso (P).

PERUGIA – Un gol della giovanissima Ludovica Chiasso (classe 2006) a tempo scaduto regala la vittoria alle ragazze di Vania Peverini tenendo così vive le speranze di agguantare l’ultima posizione in chiave playout.

Partono forte le biancorosse che trovano il vantaggio con Lamenzo. Poco dopo è Di Fiore a sfiorare il raddoppio ma il portiere avversario respinge. Le avversarie prendono in mano il gioco e pareggiano al 21′ con Arianna Montecucco al suo 17esimo centro stagionale.

Nella ripresa gara più equilibrata con Di Fiore e Lamenzo che finché sono rimaste in campo hanno dato quella qualità necessaria alla squadra biancorossa, oggi davvero in grande giornata, per restare in partita. Nel finale la ripartenza di Mascia su un calcio d’angolo a sfavore consente a Chiasso di trovarsi solo davanti al portiere e mettere in rete scatenando la gioia della panchina biancorossa.

Perugia che in classifica sale a quota 10, sempre distante quattro punti dalla Pistoiese (oggi vittoriosa) ma che nel prossimo turno affronterà il Caprera, ultimo in classifica.

(foto Settonce, vietata riproduzione)