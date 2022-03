UNDER 16, 14^ GIORNATA | PERUGIA-SASSUOLO 1-2

PERUGIA: Belia, Marocchi (1’ st Costanzi), Fucci (17’ st Marinelli), Patrignani, Cottini (33’ st Balducci), Bussotti (29’ st Tofani), Ciattaglia, Carbonini, Caprari, Ambrogi, Giommetti (1’ st La Sorsa). A disp.: Stacchiotti, Bertini, Befaro, Saveri. All.: Matteo Possanzini.

SASSUOLO: Jashari, Crosariol (26’ st Iodice), Benvenuti T., Acatullo, Benvenuti G., Mazzoni, Beltrami (23’ pt Cardascio), Seminari (26’ st Suplja), Lattanzi, Fontanini, Petito. A disp.: Furgheri, Inverardi, Marazzita, Taparelli, Stefanini, Thea. All.: Filippo Baiocchi.

ARBITRO: Andrea Valentini di Città di Castello

RETI: 3’ pt Fontanini (S), 20’ pt Patrignani (P), 32’ pt Crosariol (S)

NOTE: ammonito Petito

PERUGIA – Sconfitta casalinga contro una big del campionato per l’Under 16 di mister Possanzini che lascia un po’ di amaro in bocca al Perugia ma che al contempo indica che il Grifo può giocarsela alla pari contro tutti gli undici del girone.

Passa in vantaggio dopo neanche tre minuti il Sassuolo con un tiro non irresistibile di Fontanini che beffa Belia. Troppo facile per una corazzata del campionato ma il Perugia non sembra accusare il colpo e, anzi, va vicina al pari con Cottini prima di trovare l’1-1 ancora sugli sviluppi di calcio d’angolo con Patrignani che trova la coordinazione e insacca alle spalle di Jashari. A pochi minuti dal fischio di fine primo tempo arriva però il gol del Sassuolo che porta all’intervallo sul punteggio di 1-2.

Nella ripresa ci prova il Perugia ma il Sassuolo tiene bene. Nel finale la traversa di Costanzi e la punizione di poco alta di Ambrogi aumentano un pò il rammarico per un possibile pareggio ma al “Paolo Rossi” vince il Sassuolo.

Prossimo impegno domenica 20 marzo a Scandicci contro la Fiorentina.