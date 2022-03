PERUGIA-SPAL | ARBITRA DI MARTINO DI TERAMO, AL VAR AURELIANO DI BOLOGNA

Perugia, 14 marzo 2022 – Sarà Antonio Di Martino della sezione di Teramo a dirigere Perugia-Spal , gara valida per la 30 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma mercoledì 16 marzo alle ore 18:30 presso lo stadio “R.Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Valerio Colarossi di Roma 2. Quarto ufficiale sarà Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Al Var Gianluca Aureliano di Bologna, AVAR Michele Lombardi di Brescia.

9 precedente con lui (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) nessuno quest’anno. Quest’anno 1 presenza in Serie A, 10 in B e 1 in Coppa Italia.