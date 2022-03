UNDER 16, 13^ GIORNATA | BOLOGNA-PERUGIA 4-0

BOLOGNA: Pessina (21′ st De Falco), Visani, D’Ascenzio (1′ st Mezzadri Majani), Gian (21′ st Camiciottoli), Zilio (34′ st Gattor), Soldà, Lai, Mahrani (12′ st Tourè), Ravaglioli (21′ st Fiorini), Oliviero, De Stefano (12′ st di Vona). A disp.: Ferrari, Piscopo. All.: Luca Sordi.

PERUGIA: Stacchiotti, Marocchi, Fucci, Patrignani, Cottini, Costanzi, Marinelli, Carbonini, Caprari, Ambrogi, Giommetti. A disp.: Belia, Balducci. All.: Matteo Possanzini.

ARBITRO: Gabriele Sacchi di Macerata (Bara – Longarini)

RETI: 13′ pt Ravaglioli, 30′ pt Mahrani, 36′ pt De Stefano, 15′ st Tourè

BOLOGNA – Il Bologna conferma di essere un rullo compressore e col il 4-0 rifilato al Perugia coglie la vittoria numero 13 in altrettante gare avviandosi così verso la vittoria del campionato.

A partire meglio però è il Perugia che per un quarto d’ora si dimostra coraggioso nella manovra offensiva arrivando anche per primo alla conclusione. Al 13′ l’undici di casa passa in vantaggio con un contropiede culminato con il destro di Ravaglioli che beffa Stacchiotti. Accusa il colpo il Perugia di mister Possanzini che alla fine del primo tempo è sotto 3-0 concedendo altre due reti ma anche dopo aver fallito altrettante occasioni per accorciare le distanze nella trequarti offensiva.

Nella ripresa il Bologna controlla mentre il Perugia non riesce ad accorciare le distanze ed è Tourè a chiudere sul 4-0.

Prossimo impegno domenica 13, al Paolo Rossi, contro il Sassuolo.