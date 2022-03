UNDER 17, 21^ GIORNATA | PERUGIA-FROSINONE 2-4

PERUGIA: Bulgarelli, Viti, Ascani, (37′ st Peroni) Martinetti (1′ st Polizzi), Di Rienzo, Gennaioli, Fagotti (27′ st Ravanelli), Mottola (10′ st Dalla Valle), Sulejmani (27′ st Aronni), Leone (10′ st Serfilippi), Ronconi (37′ st Plini). A disp.: Seghetti, Persichini. All.: Simone Papini.

FROSINONE: Stellato, Fratarcangeli, Stefanelli, Romano, Quadraccia, Stazi (31′ st Severino), Romano, Evangelisti (31′ st Cipolla (37′ st Tote)), Coletta, Zanchetta, Mezsargs (19′ st Voncina). A disp.: Minicangeli, Oddi, Crecco, Ferrari, Salvatori. All.: David Di Michele.

ARBITRO: Giuseppe Ciorba di Perugia (Marra – Della Botte)

RETI: 16′ pt Zanchetta (F), 23′ pt Sulejmani (P), 45′ pt Romano (F), 4′ st Evangelisti (F), 11′ st Quadraccia (F), 38′ st Polizzi (F)

PERUGIA – Sconfitta amara per i ragazzi di Papini che cedono in casa 4-2 contro il Frosinone guidato da David Di Michele, ex giocatore di Reggina, Udinese, Lecce, Salernitana, West Ham e Palermo. Molti gli errori individuali poi scaturiti in rete. Non è bastata la reazione biancorossa ad opera del solito Sulejmani, giunto a quota 7 reti in campionato.

Con questa sconfitta si allontana la zona playoff ora distante sei punti.

I ragazzi di mister Papini torneranno in campo domenica 20 marzo, dopo la sosta, nella difficile trasferta di Benevento.