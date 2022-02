UNDER 16, 12^ GIORNATA | PERUGIA-SPAL SOSPESA

PERUGIA: Belia, Costanzi, Fucci, Patrignani, Cottini, Ciattaglia, Giommetti, Carbonini, Caprari, Ambrogi, Marinelli. A disp.: Verdini, Bussotti, Marocchi, Petterini, Balducci, Saveri, Barberini, Tofani. All.: Possanzini.

SPAL: Romagnoli, Nistor, Bonadiman, Moratti, Rama, Tassinari, Osti, Andreoli, Badalì, Antonciuc, Carbone. A disp.: Costantini, Cicero, Orlandi, Del Puente, Satalino, Etuss, Camelio. All.: Sansovini.

ARBITRO: Laura Giovagnoli di Perugia (Milasi – Cecchetti)

NOTE: partita interrotta all’8′ del secondo tempo per l’infortunio occorso al direttore di gara. Al momento del triplice fischio il punteggio era sullo 0-1 grazie alla rete dal dischetto di Badalì al 10′ pt.

PERUGIA – Torna in campo a due mesi esatti dall’ultima gara ufficiale l’Under 16 di mister Possanzini che paga inizialmente la lontanza dal campo con la Spal che va in vantaggio dopo 10 minuti con il rigore di Badalì. La prestazione dei biancorossi però va in crescendo tanto da occupare stabilmente la metà campo avversaria. Nel momento migliore, successivamente a una ghiotta occasione non sfruttata dai biancorossi, è l’infortunio occorso all’arbitro a interrompere bruscamente un match equilibrato.

Prossimo appuntamento domenica 20 febbraio in casa contro il Pisa.