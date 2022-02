UNDER 15, 12^ GIORNATA | PERUGIA-SPAL 0-1

Perugia, domenica 13 febbraio 2022 – ore 13:30 centro sportivo “P. Rossi” – Under 15 – 3° giornata di ritorno

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (1′ st Naticchi), Mori, Romani (1′ st Liberti), Barboni, Mannarini (20′ st De Santis) Cresci (27′ st Passaquieti), Rondolini, Monaco, Montagna (20′ st Calzoni), Giordani. A disp.: Bazzucchi, Rinalducci, Duro, Testerini. All.: Emanuele Tedoldi.

SPAL: Zenti, Rizzotto, Margiotta, Pegoraro, Incerti, Girelli, Ogaristi, Tarolli, Boschetti (30′ st Tursi), Torre (1′ st Nejmaoui), Samaritani (17′ st Kola). A disp.: Stagni, Bassi, Bedeschi, Ascanelli, Gamberini, Amati. All.: Jonatan Binotto.

ARBITRO: Rossella Benni di Città di Castello (Botu – Bua)

RETE: 5′ st Samaritani (S)

NOTE: ammoniti Ogaristi, Barboni, Mannarini, Rondolini e De Santis. Epulso Ogaristi al 16′ st per doppia ammonizione.

PERUGIA – Cade in casa l’Under 15 del Perugia che, soprattutto nel primo tempo, crea molte occasioni sprecando troppo per poter riportare qualche punto. A condannare gli uomini di Tedoldi è la rete di Samaritani a inizio ripresa.

Partono forte i biancorossi con una doppia occasione prima con il colpo di testa di Giordani e poi con il mancino di Cresci che Zenti smanaccia fuori dallo specchio. Crea molto il Perugia ma non trova mai lo spunto per colpire verso il portiere ospite.

Nella ripresa il gol della Spal cambia la partita e il Perugia sembra accusare il colpo. Al 16′ st ospiti in dieci per il doppio giallo a Ogaristi ma la sostanza non cambia. Neanche i cambi riescono a imprimere una marcia maggiore ai biancorossi. A pochi minuti dal termine Rondolini tenta un tiro dalla distanza ma è provvidenziale la deviazione di Zenti che evita il pareggio.

Prossimo impegno, ancora tra le mura amiche del centro sportivo “Paolo Rossi”, domenica 20 febbraio contro il Pisa.