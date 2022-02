UNDER 17, 14^ GIORNATA | SALERNITANA-PERUGIA 0-1

SALERNITANA: Di Stanio, Ianniello (1′ st Langellotto), De Gennaro (37′ st Carpetti), Celia, Fasano, La Rocca, Macrì (1′ st Cozzolino), Nicoletti (13′ st Mastrocinque), Fusco (13′ st De Filippo), Melella, Castellano. A disp.: Allocca, Gallo, Birra, Gasparro. All.: Pasquale Cerrato

PERUGIA: Cerroni, Viti, Ascani, Piccioli (30′ st Peroni), Di Rienzo, Martinetti (35′ pt Giunti), Fagotti (18′ st Plini), Virgillito, Sulejmani (30′ st Aronni), Ronconi (30′ st Ravanelli), Serfilippi (1′ st Leone). A disp.: Stacchiotti. All.: Simone Papini.

ARBITRO: Vincenzo Marra di Agropoli (Imperatore – Mistico)

RETE: 8′ pt (rig.) Ronconi (P)

NOTE: ammoniti Ianniello, Martinetti, Ascani e Ronconi. Rigore parato a Celia da Cerroni al 22′ st.

SALERNO – Bella vittoria esterna per il Grifo di mister Papini (oggi in divisa blu) che passa di misura a Salerno in una gara combattuta.

La sblocca subito il Perugia con Ronconi che dopo 8 minuti realizza dal dischetto. Ha subito l’occasione per raddoppiare il Perugia ma la punizione di Martinetti si spegne sulla traversa. Primo tempo in controllo per gli ospiti che chiudono ogni spazio così come nella ripresa fino all’episodio del rigore assegnato questa volta alla Salernitana. A presentarsi sul dischetto è Celia che si fa ipnotizzare dall’estremo difensore biancorosso Cerroni che mette il guantone sulla preziosa vittoria perugina.

Altra convincente prestazione dell’Under 17 biancorossa che si porta a quota 23 punti continuando così la rincorsa alla zona playoff della classifica distante 5 punti.

Prossimo appuntamento mercoledì 16 febbraio nel turno infrasettimanale al “Paolo Rossi” contro il Crotone.