UNDER 14, 7^ GIORNATA | PERUGIA-TERNANA 4-0

PERUGIA: Vinti, Floridi, Bevanati, Biondini (32’ st Pepe), Peruzzi, Agnissan (31’ st Rocchetti), Sheji, Dottori, Giambarveri (32’ st Tomassini), Perugini, Condac (21’ st Bellali). A disp.: Casciani, Fabozzi, Merico, Scricciolo, Liotti. All.: Michele Gatti.

TERNANA: Delibra, Rivelli, Brocci, Di Curzio (31’ st Betti), Bottausci, Biancafarina, Angher, Caccavale (14’ st Onesti), Dezio, Di Gaetani, Rota (28’ st Virgilio). A disp.: Onelli, Rossi, Baratta, Bicchi, Giontella, Coltorti. All.: Pietro Bosco

RETI: 32’ pt, 6’, 9’ st Sheji, 11’ st Condac

NOTE: ammoniti Floridi, Perugini e Biancafarina

PERUGIA – Trionfa il Grifo nel derby umbro che tra le mura amiche dell’Antistadio, prossimo Centro Sportivo Paolo Rossi, piega la Ternana con un netto 4-0 e si candida prepotentemente per le primissime posizioni della classe. La partita è da subito equilibrata ed avvincente con le due compagini che si affrontano a viso aperto. Quando il primo tempo sembra volgere al termine a reti inviolate è il Grifo a tirare fuori gli artigli con una bella azione corale che porta Agnissan ad essere abbattuto dentro l’area rossoverde, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Sheji che con calma olimpica fredda il portiere avversario. Si va negli spogliatoi con il Perugia in vantaggio.

Intervallo che non placa i nostri ragazzi, i grifoncelli rientrano in campo per continuare ad attaccare e il loro coraggio viene subito premiato trovando tre gol in rapida successione al minuto 6′ (Sheji),9′ (Sheji)e 11′ (Condac) portando il punteggio sul 4-0 e il pubblico di casa in visibilio.

È bello e doveroso sottolineare la grandissima sportività e correttezza da parte di tutti i ragazzi in campo e del pubblico sugli spalti, è stata una bellissima serata di sport ed è questa la vittoria piu’ importante.

Infine i grifoncelli hanno voluto dedicare la vittoria al compianto Alberto Tomassini.

L’under 14 dei grifoncelli insegue ora Roma e Lazio avanti di due lunghezze e tornerà in campo l’11 dicembre in casa dell’Ascoli.