UNDER 14 PRO, 4^ giornata | Ancona-Matelica-Perugia 2-2

Ancona, domenica 14 novembre 2021 – Pareggio esterno per i grifoncelli Under 14 in casa dell’Ancona-Matelica al Dorico di Ancona. Sono subito i padroni di casa a passare in vantaggio sfruttando un errore della retroguardia biancorossa al terzo minuto di gioco. Il Grifo reagisce e trova subito il pari con Giambarveri salvo poi essere annullato dal direttore di gara per una posizione di offside. Ma il Perugia insiste e trova una buona combinazione che porta Merico ad essere steso in area: dal dischetto si presenta Sheji che fa 1-1.