UNDER 14 PRO | PERUGIA-ROMA 2-2

PERUGIA – Dopo il successo prestigioso in casa del Sassuolo i giovani biancorossi si trovano ad affrontare la Roma all’esordio in campionato. I biancorossi disputano un primo tempo importante, andando in vantaggio con Sheji e raddoppiando sempre con Sheji poco dopo su calcio di rigore. Nel finale di prima frazione la Roma riesce ad accorciare sugli sviluppi di calcio d’angolo. La ripresa è divertente e combattuta, ma gli ospiti – ancora una volta nel finale – trovano lo spunto per il definitivo 2-2. Bella prova per il Perugia che esce dal campo, anche con qualche rimpianto, tra gli applausi dell’antistadio.