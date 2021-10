SERIE C, 3^ giornata | TERNANA-PERUGIA 3-1

Terni, 24 ottobre 2021 – Il derby delle ragazze va alla Ternana che si impone 3-1. Ma le ragazze di Vania Peverini hanno combattuto fino alla fine mantenendo in bilico il risultato fino a pochi minuti dal termine. Da sottolineare la prova della nuova arrivata italo-canadese Carboni che ha aggiunto subito qualità alla costruzione del gioco.

Locali che sbloccano il risultato al 10′ con Pagiarino sugli sviluppi di calcio d’angolo e poi al 18′ raddoppiano con la Esposito. Il cuore e la determinazione delle biancorosse le porta ad accorciare subito il risultato con la Gwiazdowska. Sul finire del tempo Perugia che sfiora il pareggio. Nella ripresa è prima la traversa e poi due parate della Money a negare il 2-2 alle biancorosse che in contropiede subiscono il definitivo 3-1 ad opera di Coletta. La Gwiazdowska è l’ultima ad arrendersi e per poco non realizza la doppietta personale. Finisce 3-1.

TERNANA: Money; Clemente, Pagiarino, Vaccari, Pacheco (31’st Mazzieri); Botti (22’st Battaglioli), Quirini (44’pt Copia), Timo (40’st Libera); Coletta, Esposito, Cianci (13’st Proietti). A disp.: Sacco, Acini, Giudici, Busecchini. All.: Migliorini

PERUGIA: Antonelli; Mascia, Serluca, Bortolato, Ciferri; Gwiazdowska, Franciosa, Carboni (42’pt Marino), Di Fiore; Paolini, Piselli (34’st Pierotti). A disp: Cerasa, Gigli, Bovini, Gigliarelli, Orsi, Liucci, Annibaldi. All. Peverini

ARBITRO: Giordani di Aprilia (assistenti: Lauri-Cirillo)

RETI: 10’pt Pagiarino (T), 18’pt Esposito (T), 20’pt Gwiazdowska (P), 28’st Coletta (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in non perfette condizioni. Spettatori 100 circa. Ammonite: Carboni (P)