UNDER 14 PRO | FROSINONE-PERUGIA 5-2

FROSINONE – Giornata no per i ragazzi di mister Gatti al comunale di Ferentino che affrontano i pari età del Frosinone. Sono subito i padroni di casa ad andare in vantaggio con un bel tiro che si infila sotto la traversa. I grifoncelli reagisco e pareggiano dal dischetto con Sheji. Dopo 30 secondi è ancora il frosinone a trovare la rete del vantaggio e dopo qualche minuto trova addirittura il 3 a 1. Il Perugia sembra un pugile stordito, ma reagisce e trova la rete del 3 a 2 con un bel tiro dalla distanza,questa volta è Condac a timbrare il cartellino alla fine del primo tempo. Nella ripresa l’inerzia della gara sembra essere cambiata, finalmente è il Grifo a spingere andando in più occasioni vicino al pareggio,pareggio che purtroppo non arriva perché sono proprio i giallo blu negli ultimissimi minuti di gara a trovare due reti in rapida successioni sfruttando due ottime ripartenza e fissando il punteggio sul 5 a 2.