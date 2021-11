UNDER 15, 5^ GIORNATA | SASSUOLO-PERUGIA 5-0

Reggio Emiali, domenica 31 ottobre 2021 – ore 14:15 – Centro Sportivo “A.Corradini” – Casalgrande (RE) 5^ giornata Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B

SASSUOLO: Nyarko (28′ st Del Rio), Campani, Gentile (28′ st Truglia), Acatullo, Vezzosi, Reggiani (12′ st Sibilano), Goulart (22′ st Guerzoni), Mussini, Chiricallo (12′ st Trolese), Amendola (10′ st Penta), Ardizzone (12′ st Pirruccio). A disp.: Belicchi, Lauricella. All.: Cris Gilioli

PERUGIA: Romagnoli, Cresci (27′ st De Santis), Mori, Mannarini (27′ st Rinalducci), Barboni, Bolognesi (1′ st Passaquieti), Barberini (27′ st Gnazale), Rondolini (35′ pt Hajri), Monaco, Montagna (17′ st Duro), Bevilacqua (1′ st Giordani). A disp.: Migliorati, Liberti. All.: Emanuele Tedoldi.

ARBITRO: sig. Framba (Faccioni – Furlan)

RETI: 1′ pt Amendola, 28′ pt, 11′ st Chiricallo, 33′ pt Ardizzone, 32′ st Guerzoni

NOTE: ammoniti Reggiani, Ardizzone, Mannarini, Barboni e Sibilano

REGGIO EMILIA – Incappa nella giornata negativa per eccellenza il Perugia di mister Tedoldi che va sotto dopo appena venti secondi con una bella azione individuale di Amendola. Primo tempo da dimenticare che il Sassuolo chiude avanti tre a zero mentre il Perugia perde per infortunio capitan Rondolini e Bolognesi. Timida reazione dei biancorossi nella ripresa che colpiscono una traversa con Monaco su ottimo intervento di Nyarko e scheggia un palo con Giordani, ma il grifo accusa il colpo e rovina sotto l’offensiva neroverde uscendo sconfitta con un pesante passivo di 5-0.

Prossimo impegno domenica 14 tra le mura amiche dell’antistadio Renato Curi contro la Fiorentina.