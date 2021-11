AVANTI TUTTA | UN GIORNO ALLA FINE DELL’ASTA

Dopo De Luca e Angella questa volta saranno messe in palio le maglie di Filippo Sgarbi, indossata in Perugia-Brescia dello scorso 16 ottobre, e quella di Jacopo Segre, indossata in occasione di Lecce-Perugia di sabato 23 ottobre. Ogni maglia è un pezzo unico e sarà consegnata con un certificato che ne attesta l’autenticità.

Ecco i link per partecipare all’asta:

(SEGRE) https://www.ebay.it/itm/393652390202

(SGARBI) https://www.ebay.it/itm/393652386316

L’asta terminerà domani, mercoledì 3 novembre ore 20, e ne seguiranno altre nelle prossime settimane con diverse maglie del Grifo indossate in occasione di altre gare del campionato in corso.

Avanti Tutta!