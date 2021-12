PRIMAVERA 2 | A PISA VINCE IL MALTEMPO, RINVIATA LA GARA DI CAMPIONATO

Pisa, 4 dicembre 2021 – Pisa-Perugia, gara valida per l’11^ giornata del Campionato Primavera 2, è stata rinviata causa maltempo. Le intense precipitazioni cadute nella precedenti ore hanno reso impraticabile il terreno di gioco dello stadio comunale “Alfredo Pagni” che si trova nel Comune di San Miniato. I sopralluoghi fatti dal sig. Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia hanno solo constatato il non rimbalzo regolamentare della palla in più punti del campo, da qui la decisione di rinviare la gara a data da destinarsi.