UNDER 13, 1^ GIORNATA | ROMA-PERUGIA 1-0 (4-2 dopo shoot-out)

Una buona prestazione per bagnare l’esordio in campionato dei nostri grifoncelli che cedono solo di misura alla Roma. Il Perugia approccia la partita con personalità e senza timore reverenziale nei confronti del blasonato avversario tanto che, nel primo tempo, prende il pallino del gioco concludendo spesso verso la porta avversaria – forse con poca convinzione – ma, di contro, senza subire particolari pericoli.

Nel secondo tempo, più equilibrato, viene fuori la Roma che, con un contropiede ben congeniato, realizza la rete del vantaggio. I giallorossi si aggiudicano anche gli shoot-out per un solo gol di differenza. Nel terzo tempo, nonostante due nitide occasioni per i biancorossi, il punteggio non è rimasto invariato. Prestazione positiva e anche un po’ di rammarico per i nostri grifoncelli che escono comunque a testa alta dal campo della Roma.