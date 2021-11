UNDER 17, 8^ GIORNATA | FROSINONE-PERUGIA 0-3

FROSINONE: Stellato, Fratarcangeli, Crecco (27′ st Russo), Romano A., Severino, Quadraccia, Tote, Romano R., D’Andrea (16′ st Coletta), Evangelisti (cap.) (32′ st Zettera), Voncina (32′ st Salvatori). A disp.: Vigliotti, Stazi, Zettera, Ferrari. All.: David Di Michele.

PERUGIA: Bulgarelli, Viti, Dalla Valle (27′ st Piccioli), Giunti (40′ st Pieroni), Di Rienzo, Martinetti (1′ st Virgillito), Gennaioli, Mottola (cap.) (1′ st Albertario), Leone (1′ st Sulejmani), Polizzi (1′ st Peroni), Ronconi (35′ st Fagotti). A disp.: Seghetti, Plini. All.: Simone Papini

ARBITRO: sig. Alessandro Papagno di Roma 2 (Catallo – Cozzuto)

RETI: 40′ pt, 22′ st Ronconi, 32′ st Severino (aut).

NOTE: ammoniti Leone, Polizzi, Evangelisti, Ferrari, Virgillito e Romano A.

FROSINONE – Otto gol fatti in due gare e soprattutto sei punti per il Perugia di mister Papini che si impone sul difficile campo del Frosinone grazie alla doppietta di Ronconi (foto qui sotto) e a un’autorete dei ciociari. Biancorossi che partono bene dimostrando qualità nel palleggio e pericolosità offensiva. Dopo una chiara occasione con Polizzi uscita di pochi centimetri si affaccia il Frosinone che colpisce una traversa. Ma nel momento migliore dell’undici di casa, Ronconi approfitta di un’imprecisione del portiere avversario e realizza la rete del vantaggio. Prova la reazione il Frosinone, ma con grinta e determinazione il Grifo chiude il primo tempo in vantaggio. Girandola di cambi, entra anche Virgillito che serve il pallone del 2-0 a Ronconi. Tiene botta il Perugia che frena la reazione gialloblu e anzi trova anche la rete del definitivo 3-0 sugli sviluppi di una punizione di Giunti dalla destra che favorisce l’autorete di Severino. Vittoria matura a reti inviolate per l’Under 17 che sale in classifica e domenica prossima all’antistadio attende il Benevento in uno scontro ad alta quota.