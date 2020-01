Ultimo finesettimana di riposo per il settore giovanile biancorosso che tornerà in campo domenica 12 gennaio. Gli Under 17 sono ottavi in classifica con 16 punti e al ritorno dalle vacanze scenderanno in campo in casa del Pescara.

Gli Under 16 sono terzi in classifica con 22 punti dietro soltanto a Roma e Napoli. Il 12 gennaio ospiteranno la Salernitana così come l’Under 15 che ha i 14 punti che gli sono valsi l’ottavo posto in classifica.