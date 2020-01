Primavera: i numeri della prima parte della stagione

Il Perugia Primavera ha chiuso l’anno solare dopo aver disputato tutto il girone d’andata più il primo turno del girone di ritorno del campionato Primavera 2, girone B. I ragazzi di mister Migliorelli hanno 16 punti grazie ai quali sono sesti in classifica a pari merito con il Crotone che però ha una differenza reti peggiore, oltre ad aver perso lo scontro diretto. Le vittorie sono state 4 e tutte fra le mura amiche dell’antistadio Curi (contro Pisa all’esordio, Trapani, Cosenza, Crotone). Altrettanti sono stati i pareggi (in casa della Salernitana, del Cosenza, del Pisa nel primo turno del girone di ritorno e in casa contro il Frosinone). Quattro è anche il numero delle sconfitte arrivate contro Benevento, Ascoli, Juve Stabia e Livorno.

I biancorossi hanno realizzato 24 reti e ne hanno subite 18. Il miglior marcatore è stato Mangiaratti con 6 gol, segue Vagnoni a quota 3, Corradini, Konate, RIghetti e Metelli a quota 2 e Kouan, Rossi, Giordano, Vitor, Righetti e Laye a 1.

I grifoncelli torneranno in campo il 18 gennaio in casa dell’Ascoli primo in classifica con 30 punti.