Femminile: il 2020 inizia in casa della Riozzese

Dopo la sosta natalizia le grifoncelle tornano in campo. Nella nona giornata di campionato le biancorosse affrontano in trasferta la Riozzese domenica alle ore 15:30. Dopo l’ultima sfida casalinga contro il Cittadella terminata in parità, le ragazze sono pronte a dare battaglia per conquistare i 3 punti ed iniziare nel migliore il 2020.

Il turno completo: Chievo-Vittorio Veneto, Cittadella-Ravenna, Lazio-Cesena, Napoli-Roma C.F., San Marino Academy-Novese.

Le convocate: Angori, Bayol, Bortolato, Bylikbashi, Di Fiore, Dominici, Federiconi, Ferretti, Fiorucci, Monetini, Moscatelli, Petrarca, Piselli, Rosmini, Serluca, Tuteri, Urso.