UNDER 17, 25^ GIORNATA | COSENZA-PERUGIA 1-0

COSENZA: Pompei, Pedalino, Gallo, Mammolito, Federico, Occhiuto, Anaclerio, Dirane, Volante, Chisari, Sommario. A disp.: Falsetti, Pugliese, De Rose, Celestino, La Canna. All.: Danilo Angotti.

PERUGIA: Bulgarelli, Di Rienzo, Dalla Valle, Gennaioli, Ascani, Viti, Diallo, Virgillito, Fagotti, Polizzi, Serfilippi. A disp.: Cerroni. All.: Simone Papini.

ARBITRO: Alessandro Gervasi di Cosenza (Vommaro – Maddalena)

RETI: 3′ st Federico (C)

COSENZA – Torna sconfitta dalla trasferta di Cosenza l’Under 17 biancorossa che disputa un buon primo tempo andando anche vicina al vantaggio e senza mai rischiare realmente ma colpevole di non concretizzare il gioco creato concedo dei cali di concentrazione.

La rete che decide la gara arriva nella ripresa con un calcio d’angolo che Federico, perso in marcatura, insacca alle spalle dell’incolpevole Bulgarelli. Accusa il colpo il Grifo che si spegne e rischia anche di prendere il secondo gol ma il Cosenza non ne approfitta. Nel finale forcing del Perugia che va vicinissimo al pari prima con Serfilippi che calcia a lato e poi con Fagotti dopo una serpentina di grande qualità neutralizzata dal portiere. Il pareggio arriverebbe con Viti ma la rete viene annullata da una sbandierata precoce in mischia. All’ultima azione atterrato in area Dalla Valle ma l’arbitro non concede il calcio di rigore.

Prossimo impegno tra due settimane nell’ultima di campionato in casa contro la Roma.