VICENZA-PERUGIA | INFO BIGLIETTI

Perugia, 12 aprile 2022 – Inizierà oggi alle ore 16 sul circuito TicketOne la vendita biglietti settore ospiti per la gara Vicenza-Perugia, in programma lunedì 18 aprile ore 15 allo stadio “Menti”.

La capienza del settore riservato alla tifoseria ospite è pari a 1300 posti.

Questi i prezzi (a cui vanno aggiunti €0,50 quale diritti di prevendita): €15,00 intero, €12,00 ridotto Donne, Over 60 (nati prima del 31/12/1961) e Under 18 (nati dopo l’01/01/2003), €8,00 ridotto Under 14 (nati dopo l’01/01/2007)