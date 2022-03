UNDER 17, 22^ GIORNATA | BENEVENTO-PERUGIA 4-0

Benevento, domenica 13 marzo 2022, ore 15:30 – Centro Sportivo “Avellola” – 22° giornata (9° di ritorno) Campionato Under 17 Serie A e B

BENEVENTO: Scarpato, Di Martino (36′ st Palladino), De Gennaro, Avolio, Panzarino, Marrone (1′ st Galietti), Di Serio (24′ st Manzi), Ballirano (24′ st Pengue), Perlingieri (31′ st Vitale), Carriola (31′ st Signorelli), Francescotti (24′ st Brugognone). A disp.: Esposito, Zarrillo. All.: Rocco.

PERUGIA: Bulgarelli (35′ st Cerroni), Viti, Dalla Valle, Gennaioli, Diallo, Plini, Fagotti, Giunti, Ravanelli (16′ st Leone), Peroni (25′ st Persichini), Serfilippi. A disp.: Seghetti. All.: Papini.

ARBITRO: Michele Coppola di Castellammare di Stabia (Arcella – Carrozza)

RETI: 12′ e 32′ (rig.) pt Perlingieri, 45′ pt Di Serio, 16′ st Francescotti.

NOTE: ammoniti Viti, Bulgarelli, Gennaioli e Pengue

BENEVENTO – Tantissime assenze condizionano la già di per sé complicata trasferta di Benevento per il Perugia di mister Papini costretto a partire con soli dodici giocatori di movimento. Nonostante le assenze il Grifo parte bene andando anche vicino al vantaggio. A passare avanti però sono i locali che approfittano di due errori individuali per mandare a segno Perlingieri, nel secondo caso dagli undici metri. La rete di Di Serio alla scadere del primo tempo chiude di fatto il match.

Nella ripresa prova la reazione d’orgoglio il Perugia senza però riuscire a trovare la rete. Cala il ritmo e il Benevento trova la quarta rete con Francescotti.

PROSSIMO TURNO: Roma-Perugia, mercoledì 16 marzo ore 15 (recupero 13^ giornata)