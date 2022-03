UNDER 15, 14^ GIORNATA | PERUGIA-SASSUOLO 1-0

PERUGIA: Romagnoli, Hajri, Naticchi (15′ st Massari), Romani (15′ st Mannarini), Barboni, Calzoni (1′ st′ Montagna), Duro (36′ st Gnazale), Rondolini, Giordani, Barberini, Mazzeo (24′ st Testerini). A disp.: Migliorati, Passaquieti, Rinalducci, Liberti. All.: Emanuele Tedoldi

SASSUOLO: Mantini, Campani, Vezzosi, Mussini, Sibilano, Reggiani, Amendola (21′ st Guerzoni (23′ st Roli)), Goulart, Pirruccio (7′ st Chiricallo), Gentile (21′ st Penta), Ardizzone (7′ st Trolese). A disp.: Del Rio, Appiah, Pracek, Piccirillo. All.: Cris Gilioli.

ARBITRO: Marco Mammoli di Perugia (Capuccini – Cecchetti)

RETI: 9′ st Giordani (P)

NOTE: ammonito Mussini. Espulso Sibilano (S) al 23′ st.

PERUGIA – Vittoria casalinga per i grifoncelli under 15 di mister Tedoldi che passano di misura sui pari età neroverdi. A decidere è la rete di Giordani con un delizioso destro a giro dove Mantini non può proprio arrivare. Tre punti essenziali che in classifica lanciano i biancorossi in piena lotta play-off con le ultime gare che saranno decisive per decretare le caselle mancanti. Il Grifo è bravo a ingabbiare gli ospiti e a colpire nel momento perfetto per incanalare il match verso il bottino pieno. Ospiti rimasti in dieci per un colpo rifilato da Sibilano a Mannarini che viene punito dal direttore di gara.

Prossimo impegno domenica 20 marzo nella trasferta di Scandicci contro la Fiorentina.