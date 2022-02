UNDER 17, 19^ GIORNATA | PERUGIA-LAZIO 2-4

PERUGIA: Cerroni, Di Rienzo, Dalla Valle, Gennaioli (35′ st Peroni), Ascani, Virgillito (1′ st Piccioli), Fagotti (35′ st Leone), Mottola (1′ st Viti), Sulejmani (37′ st Ravanelli), Giunti (46′ st Plini), Polizzi (1′ st Ronconi). A disp.: Stacchiotti, Martinetti. All.: Papini Simone

LAZIO: Polidori, Cannatelli (32′ st Giranelli), Milani, Nazzaro, Zazza (32′ st Casonato), Dutu (32′ st Petrucci), Di Porto (11′ st Di Tommaso), Oliva, Brasili (11′ st Della Salandra), Giubrone (21′ st Di Biagio), Di Nunzio (21′ st Reddavide). A disp.: Renzetti, Bigotti. All.: D’Urso Salvatore.

ARBITRO: Gianluca Frizza di Perugia (Marra – Milasi)

RETI: 5′ pt (rig.) Giunti (P) 14′ pt Brasili, 24′ e 47′ pt Di Nunzio, 33′ pt Giubrone, 38′ st Leone (P)

NOTE: ammoniti Polidori, Gennaioli, Cannatelli e Milani

PERUGIA – Cade in casa dopo un 2022 iniziato alla grande il Perugia di mister Papini che deve arrendersi alla Lazio capolista. Parte meglio il Grifo che passa in vantaggio con il solito Giunti che realizza senza problemi il rigore del vantaggio. Dopo pochi minuti però sale in cattedra la Lazio con le proprie importanti individualità e pareggia con Brasili. Accusa il colpo il Perugia che viene scavalcata da Di Nunzio che si mette in proprio e al termine di uno slalom segna la rete del sorpasso. Giubrone e ancora Di Nunzio chiudono di fatto la partita.

Nella ripresa prova a far valere l’orgoglio l’undici biancorosso che ha buone occasioni per accorciare le distanze ma la rete di Leone arriva troppo tardi. Nel finale una grande occasione per Sulejmani che aumenta qualche rimpianto. Si chiude 4-2 per i biancoazzurri che si confermano una delle rose maggiormente attrezzate dell’intero campionato.

Prossimo impegno domenica 27 febbraio in casa della Reggina.