UNDER 16, 5^ GIORNATA | SASSUOLO-PERUGIA 3-1

SASSUOLO: Furghieri, Benvenuti G. (43′ st Crosariol), Barani, Seminari (40′ st Ferrari), Piccolo, Mazzoni, Suplja (43′ st Acatullo), Cardascio (41′ pt Beltrami), Anastasini (43′ st Taparelli), Fontanini (40′ st Lattanzi), Petito (40′ st Stefanini). A disp.: Viganò, Benvenuti T.). All.: Filippo Baiocchi

PERUGIA: Stacchiotti, Marocchi (35’st Giorgetti), Fucci (18′ st Bussotti), Patrignani, Ambrogi, Cottini (27′ st Torri), Ciattaglia (35′ st Marinelli), Carbonini, Giommetti, Caprari, Befaro (27′ st Bertini). A disp.: Verdini, Costanzi, Petterini, Tofani. All.: Matteo Possanzini.

ARBITRO: sig.Tinelli di Verona (Condrut – Faccia)

RETI: 19′ pt Befaro (P), 21′ pt Seminari, 1′ st Anastasini, 10′ st Suplja

NOTE: ammoniti Petito, Benvenuti G., Possanzini (all.), Taparelli, Lattanzi. Espulso Ambrogi al 27′ st per doppia ammonizione.

REGGIO EMILIA – Non basta il gol del vantaggio di Befaro per regalare i primi punti al Perugia di mister Possanzini che deve arrendersi, anche in inferiorità numerica nella ripresa, alla remuntada neroverde. Dura pochi minuti il gol di Befaro al quale risponde sugli sviluppi di calcio d’angolo Seminari di testa. Diverse le occasioni per i biancorossi che mancano di cinismo sotto porta ancora con Befaro nel primo tempo. Succede tutto nei primi dieci minuti della ripresa con il Sassuolo che trova due reti decisive per mettere in ghiaccio il match. Tentativo disperato del grifo complicato dal rosso ad Ambrogi.

Prossimo impegno domenica 14 tra le mura amiche dell’antistadio Renato Curi contro la Fiorentina.