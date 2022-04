UNDER 15, MEMORIAL “CARDONI-LUCARINI” FINALE | UNDER 15 LND-PERUGIA 2-0

UNDER 15 LND: Mura; Modena (34’ st Pittilino), Gamba, Belloni, Camerlingo; Barraco (29’ pt Kola), Curzi; Brio (20’ st Anedda), Sarto (26’ pt Geraci), Stumpo (30’ st Pascarella); Migliore. A disp: Polito, Pregnolato, Poloni, Tassotti. All: Albanese

PERUGIA: Verdini (25’ st Bazzucchi); Cresci (8’ st Montagna), Barboni, Rondolini (8’ st Mannarini), Naticchi; Liberti (8’ st Sani), Duro (8’ st Massari), Calzoni (8’ st Gnazale); Testerini (8’ st Rinalducci), Mazzeo, De Santis. All. Tedoldi

ARBITRO: Mariani di Viterbo

RETI: 22’ pt rig. Migliore, 10’ st Belloni

NOTE: espulso al 21’pt Curzi (LND) per proteste

Soriano nel Cimino (VT) – La Rappresentativa Under 15 LND vince la prima edizione del Memorial “Cardoni-Lucarini” battendo il Perugia per 2-0 nella finale disputata al “Perugini” di Soriano nel Cimino. A decidere il match il rigore trasformato da Alessandro Migliore al 22′ pt dopo il tocco di mani in area di Rondolini e il raddoppio al 10′ della ripresa di Nicholas Belloni che raccoglie la respinta di Verdini sulla potente conclusione di Geraci. Da segnalare un gol annullato al Perugia per sospetto fuorigioco di Barboni dopo un tiro respinto dal portiere.

Buona comunque la prova dei ragazzi di Tedoldi che ha fatto ruotare tutti i giocatori a disposizione in vista dei prossimi impegni di campionato.