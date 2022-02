UNDER 15, 10^ GIORNATA | PERUGIA-PISA 3-0

PERUGIA: Romagnoli, Cresci (7′ st De Santis), Mori, Romani (27′ st Mannarini), Barboni, Montagna (7′ st Mazzeo), Giordani (27′ st Rinalducci), Rondolini, Monaco (27′ st Passaquieti), Calzoni (22′ st Hajri), Barberini (27′ st Duro). A disp.: Migliorati, Gnazale. All.: Emanuele Tedoldi.

PISA: Bennardi, Gabriellini (27′ st Gronchi), Morandi, Casarosa, Gaffarelli (27′ st Massaro, Bacciardi (18′ st Acquas), Ferracuti (7′ st Celeste), Fiaschi, Silvestri (18′ st Micchi), Giotti (7′ st Fabbri), Vivace (27′ st Rosselli). A disp.: Masini, Arnesi. All.: Fabrizio Nuti.

ARBITRO: Vincenzo Oristanio di Perugia (Caciotto – Cecchetti)

RETI: 4′ pt autogol Giotti, 9′ pt Monaco, 24′ st (rig.) Barberini

PERUGIA – Torna finalmente al successo il Perugia Under 15 guidato da mister Emanuele Tedoldi che al “Paolo Rossi” ipoteca la gara già nei primi minuti. Dopo soli quattro minuti infatti è il retropassaggio di Giotti al portiere Bennardi che, a causa di un controllo maldestro, termina in rete per il vantaggio biancorosso. Dopo nove minuti è già raddoppio con la rete del capocannoniere del torneo Salvatore Monaco che insacca per il 2-0, risultato con il quale termina la prima frazione. Avrebbe qualche occasione anche per triplicare il Perugia ma il doppio tentativo del centrale Barboni di piede, prima, e di testa, poi, finiscono di poco a lato.

Nella ripresa ancora Monaco si fa atterrare dal portiere ospite. Per l’attaccante biancorosso infortunio lieve che non gli permette di calciare il rigore. Si presenta allora Barberini che realizza il 3-0 definitivo. Nel finale Mazzeo potrebbe fare poker ma viene ipnotizzato da Bennardi. Boccata d’ossigeno per il Grifo che torna a correre in vista della trasferta di Bologna di domenica 6 marzo. Nel mezzo, un turno di stop per l’intero girone.