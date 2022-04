UNDER 13 E UNDER 12 A VINOVO – TEST MATCH VS JUVENTUS

Perugia, 21 aprile 2022 – Non dimenticheranno facilmente la giornata trascorsa a Vinovo i ragazzi biancorossi Under 13 e Under 12 che nel sabato di Pasqua hanno affrontato i pari età della Juventus in due test match.

Un’esperienza formativa importante che rientra all’interno del programma giovanile biancorosso e che quest’anno ha già visto affrontare, tra le altre, squadre come Sassuolo, Lazio, Bologna e Parma.

“Crediamo molto in questo tipo di approccio – spiega il Responsabile settore giovanile Jacopo Giugliarelli – per due motivi: vogliamo alzare il livello competitivo dei nostri ragazzi anche di fuori dell’ambito regionale garantendo un’esperienza esclusiva di questo tipo solo a chi frequenta il Perugia Calcio. Grazie al percorso iniziato da alcuni anni Pietro Rondolini, Filippo Barboni e Riccardo Barberini, al loro primo anno di Under 15, sono stati convocati nella Selezione azzurra Centro-Italia. L’altro aspetto invece riguarda la crescita umana. Per partecipare a queste gare i nostri ragazzi sono fuori di casa per alcuni giorni, prendono vari mezzi di trasporto, si responsabilizzano“.

Prossimo appuntamento con la Prato Cup in programma lunedì 25 aprile al centro sportivo “Luca Conti” di Prato in un triangolare Under 12 con Perugia, Bologna e Galcianese.